Feuerwehr Neßmersiel verliert mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder Stand: 28.08.2024 06:24 Uhr Die Feuerwehr Neßmersiel (Landkreis Aurich) verliert nach eigenen Angaben mindestens 15 ihrer 25 Mitglieder. Grund ist, dass das Feuerwehrhaus neu gebaut werden soll - drei Kilometer entfernt.

Der Gemeinderat in Dornum hat beschlossen, ein gemeinsames Feuerwehrhaus mit den Einsatzkräften im Nachbarort Nesse zu bauen. Bei Bränden müsste die Feuerwehr Neßmersiel dann jedoch erst die Löschfahrzeuge aus dem drei Kilometer entfernten Ort holen, wie Ortsbrandmeister Dietmar Helmers dem NDR Niedersachsen sagte. Als Reaktion auf diese Entscheidung haben nun mehr als die Hälfte der Feuerwehr-Mitglieder ihren Austritt für Ende September angekündigt. Zuerst hatte die "Nordwest Zeitung" darüber berichtet.

Feuerwehr Neßmersiel könnte aufgelöst werden

Bis dahin bleiben die Kameraden nach Angaben der Feuerwehr noch im Einsatz. Laut Helmers wollen in den kommenden Tagen möglicherweise noch weitere Feuerwehrleute ihren Ausstieg bekannt geben - dann wären ab Oktober nur noch der Ortsbrandmeister und sein Stellvertreter übrig. Sollte es so kommen, müsse die Gemeinde entschieden, ob die Feuerwehr Neßmersiel aufgelöst wird, weil es zu wenig Mitglieder sind, so der Ortsbrandmeister. Die Gemeinde Dornum habe noch vier Ortsfeuerwehren, der Brandschutz wäre gewährleistet, sagte Helmers. Aber die Anfahrtswege würden länger werden.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.08.2024 | 06:30 Uhr