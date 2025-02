Stand: 14.02.2025 20:00 Uhr Feuerwehr-Großeinsatz in Delmenhorst: Brand in Lagerhalle gelöscht

Ein Großaufgebot der Feuerwehr hat am Freitag in Delmenhorst einen Brand in einer leerstehenden Lagerhalle gelöscht. Die Berufsfeuerwehr und mehrere Ortsfeuerwehren benötigten nach Auskunft der Polizei mehr als zwei Stunden, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Lagerhalle befindet sich den Angaben nach in der Ludwig-Kaufmann Straße in der Nähe des Delmenhorster Bahnhofs. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Feuer niemand verletzt. An dem Gebäude sei ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe entstanden. Zu möglichen Brandursachen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Rauchsäule war zwischenzeitlich von Weitem zu sehen. Die Polizei forderte in einer Gefahrenmeldung die Bewohner im Umkreis auf, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten. Schadstoffe seien demnach nicht gemessen worden. Wegen des Feuerwehreinsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Delmenhorst-Mitte.

