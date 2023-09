Stand: 18.09.2023 07:38 Uhr Feuerwehr Delmenhorst rettet Katzenhalter und Katze aus Baum

Die Feuerwehr Delmenhorst musste am Sonntagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Ein 27-jähriger Mann war seiner verängstigten Katze in einem Baum hinterher geklettert. Bei zwölf Metern Höhe war dann Schluss. Die Leitstelle erreichte gegen 20 Uhr ein Notruf: "Mein Bruder sitzt auf zwölf Metern Höhe im Baum und kommt nicht mehr runter". Die Feuerwehr konnte den Mann und die Katze mithilfe einer Drehleiter aus dem Baum bergen. Laut Feuerwehrsprecher sei der Mann in der Höhe tatsächlich in Gefahr gewesen. Eine Kostenrechnung müsse er deshalb nicht fürchten.

