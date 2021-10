Stand: 17.10.2021 15:18 Uhr Feuerschiff "Amrumbank" zurück in Emder Werft

Fast vier Monate nachdem Unbekannte Löcher in den Rumpf bohrten, ist das Emder Feuerschiff "Amrumbank/Deutsche Bucht" zurück in der Emder Werft und Dock GmbH (EWD). Dort soll das Schiff nun kontrolliert in Schräglage gebracht werden, um die Bohrlöcher von außen wieder zu verschweißen, sagte der Vorsitzende des Feuerschiff-Museumsvereins, Heinz-Günther Buß. Außerdem sollen die durch den Wassereinbruch geschädigten Maschinen im Inneren überholt werden. Wie lange die Reparatur dauert, ist noch nicht klar. Der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro, sagte Buß. Die Versicherung des Vereins übernehme die Kosten für die Reparatur des Rumpfes. Mithilfe von Spenden will der Verein die Kosten für die Schäden im Schiffsinneren bezahlen.

