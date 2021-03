Stand: 20.03.2021 10:37 Uhr Feuer zerstört Einfamilienhaus in Bad Bederkesa

Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Bederkesa (Landkreis Cuxhaven) hat einen Schaden von rund 250.000 Euro angerichtet. Das Feuer brach am Sonnabendmorgen aus und zerstörte das Wohnhaus nach Angaben der Polizei komplett. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren zeitweise im Einsatz. Menschen seien zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus gewesen, so die Polizei. Bei dem Gebäude handele es sich vermutlich um eine Ferienhausanlage. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.03.2021 | 11:00 Uhr