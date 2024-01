Stand: 10.01.2024 13:36 Uhr Feuer zerstört Auto in Hude und beschädigt Sielwerk

Auf dem Parkplatz vor dem Sielwerk in der Gellenerhörne bei Hude (Landkreis Oldenburg) ist am Dienstag ein Auto in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Die 63-jährige Fahrerin hatte während der Fahrt Rauch gerochen und angehalten. Sie stieg aus und sah Qualm aus dem Motorraum aufsteigen. Die alarmierten Feuerwehren aus Wüsting und Altmoorhausen rückten mit 25 Einsatzkräften aus, konnten das vollständige Ausbrennen des Wagens aber nicht mehr verhindern. Neben dem Auto wurde auch das Gebäude des Sielwerks beschädigt. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von 10.000 Euro aus.

