Stand: 13.10.2024 18:00 Uhr Feuer in der Geisterbahn: Elf Verletzte auf dem Gallimarkt

Auf dem Gallimarkt im ostfriesischen Leer ist es am Sonntag zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurden elf Menschen verletzt, drei davon wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst war von neun Verletzten ausgegangen worden, nachdem in der Geisterbahn "Zombie" ein Feuer ausgebrochen war. Unter den Verletzten sind laut Polizei mindestens vier Mitarbeitende, die Rauchvergiftungen davontrugen, sowie eine Person, die einen Schock erlitten hat. Warum der Brand ausbrach, ist bislang unklar. Das Feuer konnte laut Polizei schnell gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Gallimarkt ist das größte Volksfest Ostfrieslands.

