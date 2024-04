Stand: 29.04.2024 07:34 Uhr Feuer in Wilhelmshaven: Neun Menschen aus Gebäude evakuiert

Wegen eines Brandes mussten in der Nacht zu Montag neun Personen aus einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven evakuiert werden. Nach Angaben der Polizei war in dem Gebäude ein Feuer in einem Kellerraum ausgebrochen. Weil sich der starke Rauch durch das ganze Treppenhaus ausbreitete, mussten die Bewohner mit einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Verletzt wurde durch das Feuer und den Einsatz niemand. Die Brandursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.04.2024 | 06:30 Uhr