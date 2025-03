Stand: 17.03.2025 09:31 Uhr Feuer in Waldkindergarten im Landkreis Cuxhaven ausgebrochen

In einem Waldkindergarten in Wingst (Landkreis Cuxhaven) hat es am Freitagabend gebrannt. Den Einsatzkräften zufolge hatte dort ein Bauwagen Feuer gefangen und war komplett ausgebrannt. 50 Einsatzkräfte waren demnach an den Löscharbeiten beteiligt. Den entstandenen Schaden schätzt ein Polizeisprecher auf etwa 50.000 Euro. Warum es brannte, sei noch unklar. Der Brandort wurde laut Polizei beschlagnahmt.

