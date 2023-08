Stand: 24.08.2023 10:43 Uhr Feuer in Shisha-Bar - Polizei geleitet Schüler in Grundschule

In einer Shisha-Bar in der Innenstadt von Twistringen im Landkreis Diepholz hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Die Ursache sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei Diepholz. Das Feuer habe sich nicht ausgebreitet, aber viel Rauch verursacht. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Twistringer Grundschule liegt direkt gegenüber, dort halten auch die Schulbusse. Weil der Platz von der Feuerwehr belegt war, wurde eine Nothaltestelle eingerichtet. Die Polizei begleitete die Grundschüler in die Schule. Das Wohn- und Geschäftshaus, in dem die Shishabar liegt, ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

