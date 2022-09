Feuer in Seniorenheim in Wardenburg war keine Brandstiftung Stand: 27.09.2022 17:39 Uhr Nach dem Feuer in einem Seniorenheim im Landkreis Oldenburg mit drei Toten ist die Ursache weiter unklar. Brandermittler schließen Brandstiftung inzwischen aus.

Die Untersuchungen seien abgeschlossen, teilte die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land am Dienstag mit. Nun übernehmen Sachverständige die Ermittlungen. Sie wollen in den kommenden Tagen elektronische Geräte auf mögliche technische Defekte untersuchen. Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion der Verstorbenen angeordnet.

Brandmelder lösen am Sonntagabend Alarm aus

Das Feuer war am am Sonntag gegen 19.40 Uhr in einem Einzelzimmer im hinteren Bereich der Einrichtung ausgebrochen. Ein Brandmelder löste aus und alarmierte die Feuerwehr. Retter evakuierten die Bewohnerinnen und Bewohner, darunter den Mann, in dessen Zimmer der Brand entstanden ist. Für drei Personen kam jede Hilfe zu spät.

