Schulbrand in Wilhelmshaven: Kinder sind tatverdächtig

Stand: 01.09.2021 12:20 Uhr

Nach dem Brand am 17. März in einer Schule in Wilhelmshaven hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Tatverdächtig sind zwei Kinder. Ein normaler Schulstart ist morgen nicht möglich.