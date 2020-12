Stand: 23.12.2020 07:40 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus: Polizei vermutet Brandstiftung

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Oldenburg ist am Dienstagabend offenbar ein Brand gelegt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers ging bei dem Feuer Hausrat in Flammen auf. Eine Selbstentzündung sei in dem Fall unwahrscheinlich, sagte er. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es kam jedoch zu einer starken Rauchentwicklung. Sechs Bewohner wurden teilweise mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

