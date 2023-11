Stand: 18.11.2023 18:15 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus - Frau springt aus Obergeschoss

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bremen sind am Samstagmorgen zehn Menschen verletzt worden - drei von ihnen schwer. Wie die Feuerwehr mitteilte, hat eine Frau sich in Panik durch einen Sprung aus dem Obergeschoss in Sicherheit bringen wollen. Sie und zwei weitere Personen mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sieben weitere Bewohner waren den Angaben zufolge leicht verletzt. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, teilte die Feuerwehr mit. Für die Nachlöscharbeiten wurde das Dach des Gebäudes fast komplett abgedeckt. Laut Polizei ist noch unklar, wie das Feuer im ersten Obergeschoss ausbrechen konnte.

