Feuer in Leer: Mehrere Wohnungen evakuiert

Wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Leer mussten vierzehn Anwohner ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. In der Nacht zu Montag geriet ein geparktes Auto vor dem Gebäude aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff den Angaben zufolge auf einen zweiten Wagen über und drohte auf das Gebäude überzugehen. Etwa 45 Einsatzkräfte waren zwei Stunden lang vor Ort. Sie räumten fünf der Wohnungen in dem Haus, weckten die teilweise schlafenden Bewohner und brachten sie in Sicherheit. Verletzt wurde niemand.

