Stand: 04.07.2024 15:30 Uhr Feuer in Klinik: Wohl mehrere Verletzte bei Brand in Bassum

Ein Feuer in einer Klinik in Bassum im Landkreis Diepholz beschäftigt derzeit Hunderte Einsatzkräfte. Eine Station mit rund 50 Patienten musste evakuiert werden, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Einige Menschen hätten demnach Rauchvergiftungen erlitten. Wie viele Verletzte es gegeben hat, konnte die Sprecherin am frühen Nachmittag noch nicht sagen. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen gegen 14 Uhr in einem Patientenzimmer entstanden, mittlerweile ist es gelöscht. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus. Das größte Problem sei die Rauchentwicklung gewesen, so die Polizei. Rund um die Klinik gebe es wegen des Einsatzes Verkehrsbehinderungen.

