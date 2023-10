Stand: 29.10.2023 10:32 Uhr Feuer in Haus unter Denkmalschutz - 250.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem denkmalgeschützten Gebäude in Hymendorf (Landkreis Cuxhaven) am Samstag ist ein Mann verletzt worden. Der Hausbesitzer habe laut Polizei versucht, das Feuer zu löschen und erlitt dabei Verbrennungen. Der anfängliche Schwelbrand setzte schließlich den ganzen Dachstuhl in Brand. Das Haus wurde den Angaben zufolge fast vollständig zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 250.000 Euro.

