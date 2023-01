Stand: 02.01.2023 11:37 Uhr Feuer in Haus in Emstek - vier Menschen verletzt

Am frühen Montagmorgen ist in Emstek (Landkreis Cloppenburg) ein Haus durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Eine 35 Jahre alte Frau erlitt schwere, drei weitere Menschen leichte Verletzungen. Alle vier Personen kamen zur Behandlung in Krankenhäuser. Laut Polizei hatte die Feuerwehr die Frau aus dem Gebäude gerettet. Unter den drei Leichtverletzten ist auch ein Kind. Das Haus gilt als nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.01.2023 | 13:30 Uhr