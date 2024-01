Stand: 11.01.2024 08:42 Uhr Feuer in Ferienhaus: Zwei Verletzte durch Rauchgase

In Butjadingen im Landkreis Wesermarsch sind bei einem Brand in einem Ferienhaus zwei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer brach nach Polizeiangaben am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr aus. Nach ersten Erkenntnissen entstand es im Bereich des Dachstuhls. Ein 63-Jähriger und ein 51-Jähriger wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Darunter sei auch der Eigentümer des Ferienhauses gewesen, hieß es von der Polizei. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 120.000 Euro. Brandermittler suchen nun nach der Ursache.

