Feuer in Braker Kirche: Suche nach der Ursache

Spätestens seit dem katastrophalen Feuer in der Pariser Kathedrale Notre Dame Mitte April ist man auch in Niedersachsen um die historischen hölzernen Dachstühle der Kirchen besorgt. Zu recht, wie der Brand in der evangelischen St. Bartholomäus-Kirche im Braker Stadtteil Golzwarden am Donnerstag gezeigt hat. Am Freitag haben Sachverständige den Brandort untersucht. Offen ist, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung die Ursache für das Feuer ist.

Unklarheit über Zustand der Orgel

Klar ist: Die Kirche aus dem 13. Jahrhundert wurde durch die Flammen schwer beschädigt. Dach und Dachstuhl des Hauses seien zerstört, so ein Polizeisprecher. Das Kirchenschiff sei durch Ruß und Löschwasser beschädigt. Inwieweit die kostbare Innenausstattung der spätromanischen Saalkirche noch erhalten ist, ist unklar. Offen ist, wie es um den Zustand der Orgel bestellt ist. Die Feuerwehr hatte zunächst berichtet, dass das Instrument gerettet sei. Der Pfarrer der Gemeinde, Dirk Jährig, konnte das auf Nachfrage von NDR.de nicht bestätigen. Zwar habe die Orgelsachverständige der Landeskirche das Instrument in Augenschein nehmen können, das Ergebnis ihrer Einschätzung kenne er aber noch nicht, so Jährig.

Festakt zum Schnitger-Todestag abgesagt

In dem mittelalterlichen Backsteinbau im Landkreis Wesermarsch war für Sonnabend ein Festakt anlässlich des 300. Todestages von Orgelbauer Arp Schnitger geplant - dieser wurde nun abgesagt. Die Kirche ist Schnitgers Taufstätte.

