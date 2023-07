Stand: 05.07.2023 10:47 Uhr Feuer in Achimer Seniorenheim: Fünf Menschen atmen Rauch ein

In einem Seniorenheim in Achim (Landkreis Verden) hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Fünf Menschen atmeten zuviel Rauchgase ein und mussten ins Krankenhaus. Das Feuer war im Zimmer eines Bewohners ausgebrochen. Ein Brandmelder alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, gab es zwar kein offenes Feuer mehr, dafür aber viel Rauch, teilt die Polizei mit. Eine Mitarbeiterin des Seniorenheims soll das Feuer zuvor gelöscht und mehrere Bewohner evakuiert haben. Dabei atmeten sie selbst und vier Bewohner zu viel Qualm ein. In dem Zimmer entstand laut Polizei geringer Sachschaden.

