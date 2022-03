Stand: 12.03.2022 15:10 Uhr Feuer in Reetdach: Fachwerkhaus in Berne niedergebrannt

In Berne (Landkreis Wesermarsch) ist ein reetgedecktes Fachwerkhaus durch ein Feuer zerstört worden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht von einem Schaden im hohen sechsstelligen Bereich aus. Die Brandursache ist unklar. Laut den Beamten hatten die beiden 79 und 73 Jahre alten Bewohner das Feuer am Samstagmorgen im Dachbereich entdeckt. Beide verließen das Haus umgehend und alarmierten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe der Dachstuhl bereits in Vollbrand gestanden und sich von dort auf das gesamte Haus ausgebreitet, so ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.03.2022 | 15:00 Uhr