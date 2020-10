Stand: 16.10.2020 10:34 Uhr Feuer beschädigt Putenstall in Ganderkesee

In Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) hat es am Donnerstagabend in einem Putenstall gebrannt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, waren rund 100 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im Dachbereich an den Transformatoren einer Solaranlage ausgebrochen. Die mehr als 10.000 Puten in dem Gebäude blieben den Angaben zufolge unversehrt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

