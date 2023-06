Stand: 08.06.2023 11:24 Uhr Feuer auf Mülldeponie verursacht 400.000 Euro Schaden

Auf einer Mülldeponie in Neerstedt im Landkreis Oldenburg ist am Mittwochmittag ein Großfeuer ausgebrochen. Es ist inzwischen gelöscht. Es habe eine Fläche etwa so groß wie ein halbes Fußballfeld gebrannt, so ein Polizeisprecher. Ein Haufen mit Sperrmüll und Gelben Säcken hatte Feuer gefangen. Dadurch seien ein Müllschredder und ein Gebäude ausgebrannt, teilte der Brandmeister der Gemeinde Dötlingen mit. Rund 120 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Oldenburg waren im Einsatz. Laut Brandmeister gab es zunächst Probleme mit der Wasserversorgung. Die Einsatzkräfte verhinderten dennoch, dass die Flammen auf eine angrenzende Halle übergriffen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Brandermittler untersuchen derzeit den Brandort. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 400.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.06.2023 | 07:30 Uhr