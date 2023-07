Feuer auf "Fremantle Highway": Sorge vor Umweltkatastrophe Stand: 27.07.2023 12:14 Uhr Naturschützer sind angesichts der Lage auf der in Brand geratenen "Fremantle Highway" in Sorge. Sollte der Frachter in der Nordsee sinken, fürchten sie eine Umweltkatastrophe - auch für das Wattenmeer.

Der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) zufolge könne die "Fremantle Highway" etwa infolge großer Hitze instabil werden und dann sinken, sagte der Vorsitzende Gerd-Christian Wagner. Dem Bundesumweltministerium zufolge befinden sich 1.600 Tonnen Schweröl und weitere 200 Tonnen Marine-Diesel an Bord. Gefährlich werden könne es "insbesondere dann, wenn der Bunker betroffen ist und dann das Schweröl ausläuft". Westwinde könnten ausgetretenes Öl im Katastrophenfall womöglich auch in die Deutsche Bucht treiben. Derzeit gebe es wenig Informationen zur Lage auf dem Frachter, sagte Wagner, der auch Bürgermeister der friesischen Stadt Varel ist.

Untergang des Frachters wäre "Katastrophe für das Wattenmeer"

Der Bürgermeister der Nordseeinsel Borkum - mit rund 60 Kilometern Entfernung vom Ort der Havarie die nächstgelegene deutsche Insel - fürchtet im Falle eines Untergangs schwere Umweltschäden. "Das Schlimmste wäre, dass das Schiff sinkt und unkontrolliert Schadstoffe in das Meer gespült werden", sagte Jürgen Akkermann (parteilos) dem NDR Niedersachsen am Mittwoch. Gefahr gehe sowohl von den E-Autos an Bord als auch von einem möglichen Austritt von Schweröl aus. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) warnte, Stoffe aus dem Schiff könnten sich in kürzester Zeit weit verbreiten und die sensiblen Bereiche des Wattenmeers stark schädigen. "Vergleichsweise kleine Mengen können eine Umweltkatastrophe auslösen, von der zunächst in erster Linie Seevögel unmittelbar betroffen sind." Dazu könnten Langzeitfolgen kommen, wenn es nicht gelinge, das havarierte Schiff in einen Hafen zu bringen oder austretende Stoffe aufzufangen oder zu binden.

"Fremantle Highway" gerät vor niederländischer Insel Ameland in Brand

Der Autofrachter, der von der japanischen Reederei Kawasaki Kisen Kaisha gechartert wurde, war von Bremerhaven aus in Richtung Ägypten unterwegs. In der Nacht zu Mittwoch geriet das Schiff vor der niederländischen Insel Ameland in Brand. Laut der niederländischen Küstenwache könnte möglicherweise die Batterie eines E-Autos Brandursache sein. Nach Angaben der Reederei hat die "Fremantle Highway" 3.783 geladen. Auch am Donnerstag war das Feuer nicht unter Kontrolle. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. Bergungsspezialisten und die Wasserbehörde überlegen nun, wie man das etwa 200 Meter lange Schiff bergen kann.

