Stand: 01.04.2022 21:54 Uhr Feuer auf 190 Meter langem Frachter in Bremerhaven

Am Freitagabend ist in Bremerhaven auf einem Frachtschiff ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ist Holz in einer Ladeluke des 190 Meter langen Schiffs aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Laut Feuerwehrangaben trat dichter Rauch aus einer Luke an Bord des Schiffes aus. Die 21-köpfige Besatzung hat das Schiff den Angaben zufolge verlassen können, verletzt wurde demnach niemand. Am späten Freitagabend war das Feuer noch nicht unter Kontrolle. Mehr als 50 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf eine weitere Ladeluke zu verhindern. Von der Wasserseite sind mehrere Schlepper mit Löschvorrichtungen im Einsatz, hieß es.

