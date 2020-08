Stand: 24.08.2020 09:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Festnahmen nach Schuleinbrüchen in Harpstedt

Nach Einbrüchen in zwei Schulen im Landkreis Oldenburg hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 23 und 25 Jahren sollen aus einer Grund- und einer Oberschule in Harpstedt elektronische Geräte und Bargeld gestohlen haben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Man sei ihnen aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung auf die Spur gekommen, hieß es. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, wurde für den 23-Jährigen inzwischen Untersuchungshaft angeordnet. Gegen den anderen Tatverdächtigen lägen keine Haftgründe vor, so die Ermittler.

