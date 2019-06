Stand: 10.06.2019 18:56 Uhr

Festnahme im Fall Lübcke auf Nordsee-Fähre?

Ein großangelegter Polizeieinsatz auf zwei Nordseefähren in Harlesiel (Landkreis Wittmund) soll in Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke stehen. Das berichtet das "Jeversche Wochenblatt" mit Verweis auf eigene Recherchen. Demnach sei bei dem SEK-Einsatz am Sonnabend ein Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen und zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten befragt worden.

Verdächtiger wieder frei

Die Staatsanwaltschaft Kassel und die in dem Mordfall eingerichtete "Soko Liemecke" hatten zuvor mitgeteilt, dass die Befragung eines am Sonnabend vorübergehend in Gewahrsam genommenen Mannes keine Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung gegeben habe. Der Mann sei daher wieder freigelassen worden. Am Montag verdichteten sich Hinweise darauf, dass die Festnahme des Mannes an der Nordsee erfolgte. Torsten Werner, Sprecher der zuständigen Soko, wollte sich zwar "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht äußern. Dem "Jeverschen Wochenblatt" sagte er allerdings in Bezug auf den SEK-Einsatz, dass für Menschen zu keiner Zeit Gefahr bestanden habe.

Fährverkehr über mehrere Stunden eingestellt

Der Fährverkehr zwischen Harlesiel und der Nordseeinsel Wangerooge war infolge des Einsatzes am Samstagnachmittag über mehrere Stunden eingestellt worden. Während des Einsatzes kreiste ein Hubschrauber über der Nordseeinsel. Bei Twitter berichtete ein Reisender, dass er nach einer Stunde die für 14.30 Uhr gebuchte Fähre wieder verlassen musste und erst um 17.37 wieder einsteigen durfte. Zeugen berichteten dem "Jeverschen Wochenblatt", dass die Fähren erst gegen 18 Uhr wieder fuhren. Den Menschen an Bord seien keine Angaben über die Hintergründe des Einsatzes gemacht worden.

Polizei: Einsatz für anderes Bundesland

Die Polizei Wilhelmshaven hatte am Sonnabend mitgeteilt, dass der Polizeieinsatz für ein anderes Bundesland stattgefunden habe. Um das laufende Verfahren nicht zu gefährden, könnten keine weiteren Auskünfte erteilt werden, hieß es.

Neben dem "Jeverschen Wochenblatt" hatten auch die "Bild" und die "Nordwest-Zeitung" über einen Zusammenhang mit dem Fall Lübcke berichtet. Unter Berufung auf eine Augenzeugin berichtete die "Bild", dass zwei Männer und eine Frau weggeführt worden seien.

