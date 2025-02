Stand: 23.02.2025 12:17 Uhr Festgefahrener Schwertransport: Fällen eines Baums soll helfen

Nachdem sich in Emtinghausen im Landkreis Verden am Samstagmorgen ein Schwertransport festgefahren hat, soll am Sonntag ein Straßenbaum gefällt werden, um den Weg für die Weiterfahrt freizumachen. Der Transport soll ein 100 Meter langes Rotorblatt zu einer Windkraft-Baustelle bringen. Wie die Polizei mitteilte, konnte das erste der drei jeweils rund 100 Meter langen Fahrzeuge eine enge Kurve nicht durchfahren. Nach Angaben der Polizei waren offenbar wichtige Vorbereitungen an der Strecke nicht erfolgt, die die Durchfahrt ermöglichen sollten. Die Ortsdurchfahrt der Landstraße 331 ist vorerst gesperrt. Laut Genehmigung ist die Weiterfahrt des Schwertransports erst am Sonntag um 22 Uhr zulässig.

VIDEO: Schwertransport mit Rotorblättern steckt fest (1 Min)

