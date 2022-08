Stand: 12.08.2022 08:48 Uhr Feldbrand im Kreis Cloppenburg: 250 Strohballen in Flammen

In der Gemeinde Essen (Kreis Cloppenburg) sind etwa 250 große Rundballen Stroh abgebrannt. Laut Polizei ging der Notruf am frühen Freitagmorgen ein. Als die Feuerwehr eintraf, habe das Stroh bereits komplett in Flammen gestanden. Verletzt wurde niemand. Der betroffene Landwirt schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Warum das Stroh in Brand geriet, ist noch unklar.

