Feiertag in Hessen und NRW sorgt für Reisewelle an die Küste Stand: 04.06.2021 11:12 Uhr Die Orte und Inseln an der niedersächsischen Nordseeküste erwarten viele Urlauber aus Nordrhein-Westfalen und Hessen. Dort gibt es wegen Fronleichnam ein verlängertes Wochenende.

Zu Pfingsten noch durften nur die Niedersachsen selbst Urlaub an der Küste machen. Das ist jetzt mit den aktuellen Corona-Regeln anders. Urlauber mussten aber rechtzeitig buchen, die Küste ist beliebt, gerade für Kurztrips. Ein Urlauber aus NRW, der nach Hooksiel gekommen ist, sagte dem NDR Niedersachsen: "Wir gehen viel spazieren, sind am Strand und schauen uns die Stadt hier an - und es ist herrlich."

Videos 2 Min Corona kompakt: Ansturm der Westfalen am "Westfalentag" Der Feiertagstourismus wurde verstärkt durch den Wegfall der Testpflicht. Außerdem: Maskenpflicht am Wochenende in Göttingen. (03.06.2021) 2 Min

Gästezahlen wie im Hochsommer

Die Wangerland Touristik meldete, dass ihre beiden großen Campingplätze in Schillig und Hooksiel nahezu ausgebucht sind. Ferienwohnungen und Zimmer sind dagegen noch zu haben. Ein ähnliches Bild gibt es auch in der Gemeinde Butjadingen im Landkreis Wesermarsch: Hier freuen sich die Touristiker über Gästezahlen, die man sonst nur aus dem Hochsommer kennt. Der Geschäftsführer der Nordseeheilbad Borkum GmbH, Göran Sell, freut sich ebenfalls und sagt: "Die bleierne Schwere der vergangenen Monate ist weg. Die Insel füllt sich langsam."

Dem Gastgewerbe fehlt Personal

Problematisch für das Gastgewerbe ist allerdings, dass vielen Betrieben nach der langen coronabedingten Schließung schlicht das Personal fehlt. "Das wird ein Problem entlang der ganzen Küste werden", sagte die Tourismusreferentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostfriesland/Papenburg, Kerstin Kontny. Saisonkräfte aus dem Ausland, die sonst zum Arbeiten kämen, hätten sich in anderen Branchen oder anderen Ländern nach Arbeit umgeschaut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.06.2021 | 15:00 Uhr