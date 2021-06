Stand: 04.06.2021 07:36 Uhr Feiertag in Hessen und NRW sorgt für Reisewelle an die Küste

Nach mehreren Monaten im Lockdown bereiten sich die Orte an der niedersächsischen Nordseeküste auf viele Besucher vor. Grund ist, dass Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen und Hessen wegen des gestrigen Feiertages Fronleichnam ein verlängertes Wochenende haben und auch am heutigen Freitag viele Menschen an die Küste reisen. An Pfingsten durften einzig Urlauber aus Niedersachsen an die Nordsee fahren. Die Wangerland Touristik meldet, dass ihre beiden großen Campingplätze in Schillig und Hooksiel nahezu ausgebucht sind. Auch in der Wesermarsch melden Betriebe hohe Gästezahlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.06.2021 | 07:30 Uhr