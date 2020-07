Stand: 27.07.2020 14:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Fehlender Mund-Nasen-Schutz führt zu Rangelei

Der Streit um einen fehlenden Mund-Nasen-Schutz hat am Montagmorgen in Rastede (Landkreis Ammerland) zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 43-jähriger Mann einen 20-Jährigen in einem Supermarkt auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht. Dieser war über die Art und Weise so erzürnt, dass es zu einem Streit und dann zu einer Rangelei kam. Der 43-Jährige wurde an der Nase verletzt, sein Kontrahent an der Hand. Außerdem gingen mehrere Flaschen in dem Markt zu Bruch. Die Polizei ermittelt.

