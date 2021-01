Stand: 18.01.2021 09:27 Uhr Fehlende Bauteile: Bei VW in Emden stehen die Bänder still

Im VW-Werk in Emden stehen von diesem Montag an die Bänder still. Der Grund sind fehlende Digital-Bauteile. VW hat für die meisten der rund 9.000 Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nur wenige Hundert Mitarbeiter müssen weiterarbeiten. Das Presswerk läuft und produziert Teile für den Bau von Skoda in anderen Werken. Auch die Pläne für den Umbau auf Elektroautos werden fortgeführt. Für alle anderen Mitarbeiter - vom Bandarbeiter bis zum Büroangestellten - gilt Kurzarbeit. VW stockt auf den vollen Lohn auf. Der Betriebsratsvorsitzende Manfred Wulff geht davon aus, dass in zwei Wochen die Produktion wieder hochfährt. Der Konzern prüft jetzt, welches Werk in welchem Land noch Halbleiter nach Emden schicken könnte.

