Stand: 01.02.2024 10:52 Uhr Fast zeitgleich neun Brände auf Feldern nahe der A27

Auf neun Feldern am Rande der A27 hat es am Donnerstagmorgen nahezu zeitgleich gebrannt: Strohballen und Holzstapel standen zwischen Bremerhaven und Cuxhaven in Flammen. Das teilte die Polizei mit. In zwei Fällen brannten demnach auch Reifen. Bei den meisten Bränden wurden Hinweise auf Brandbeschleuniger gefunden, sodass die Polizei von Brandstiftung ausgeht. Die Feuerwehr Bremerhaven vermutet, dass Bauern die Brände aus Protest gegen die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung gelegt haben. Die Polizei hat vor Ort jedoch niemanden angetroffen und bisher auch keine Bekennerschreiben vorliegen. Durch die Rauchentwicklung war die Sicht auf der Fahrbahn schlecht, eine Verkehrswarnmeldung wurde herausgegeben. Personen wurden laut Polizei durch die Brände nicht verletzt. Die Feuer konnten schnell gelöscht werden.

