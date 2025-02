Stand: 21.02.2025 06:51 Uhr Farbschmierereien nahe Oldenburger Synagoge: Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben in der Nähe der Oldenburger Synagoge einen antisemitischen Schriftzug an ein Tor geschmiert. Nach Angaben der Polizei hatte eine Passantin diesen am Donnerstag gesehen und sich bei den Beamten gemeldet. Polizisten entdeckten in der Nähe noch zwei weitere Farbschmierereien. Eine hatte laut Polizei ebenfalls einen antisemitischen Inhalt, die andere Bezug zur Partei Bündnis 90/Die Grünen. Wegen der Nähe zur Synagoge und zum Stadtverband Oldenburg von Bündnis 90/Die Grünen ermittelt nun der Staatsschutz. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0441) 790-4115 bei der Polizei zu melden.

Weitere Informationen Brandanschlag auf Synagoge: Offenbar kein politischer Hintergrund Der 27-jährige Verdächtige hat die in Oldenburg verübte Tat gestanden. Laut Polizei ist er wohl psychisch krank. (28.01.2025) mehr

