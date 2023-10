Stand: 18.10.2023 19:26 Uhr Fangnetz im Propeller verfangen - Fischkutter vor Juist gerettet

Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) haben einen havarierten Fischkutter nach Norddeich gebracht. Am Dienstag hätten die beiden Fischer an Bord des Kutters gemeldet, dass sich vor Juist ihr Fangnetz im Propeller ihres Kutters verfangen hatte. Zwei Seenotrettungskreuzer konnten den Kutter nach Angaben der DGzRS sicher in seinen Heimathafen in Norddeich schleppen.

