Stand: 09.09.2024 17:44 Uhr Familie sprang aus brennendem Haus: Brand auf Borkum wurde gelegt

Spezialisten haben ein Wohnhaus auf Borkum untersucht, in dem vor mehr als zwei Wochen ein Brand ausgebrochen war. Dabei fanden sie heraus, dass der Brand gelegt wurde, wie die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden am Montag mitteilten. Weil sich sieben Menschen, darunter die zwei kleine Kinder, in dem Haus befanden, als das Feuer ausbrach, wertet die Staatsanwaltschaft den Brand als versuchtes Tötungsdelikt. Eltern hatten sich, ihren Säugling und ihr dreijähriges Kind bei dem Vorfall am 23. August nur durch einen Sprung vom Balkon retten können, wobei beide Eltern schwer verletzt wurden. Wer Angaben zu dem Brand oder den weiteren Umständen machen kann, ist aufgerufen, sich bei der Polizei Borkum unter der Telefonnummer (04922) 918 60 zu melden.

