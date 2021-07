Stand: 22.07.2021 14:52 Uhr Familie mit Machete getötet: Angeklagter wohl schuldunfähig

Vor dem Oldenburger Landgericht muss sich seit Donnerstag ein 30 Jahre alter Mann verantworten, der seine Ehefrau und seinen sechsjährigen Sohn mit einer Machete getötet haben soll. Ihm wird Totschlag vorgeworfen. Der Mann ist offenbar schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft beantragte im sogenannten Sicherungsverfahren, ihn auf unbestimmte Zeit in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses unterzubringen. Er hatte nach der Tat am 30. Januar in Cloppenburg selbst den Rettungsdienst alarmiert. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.07.2021 | 06:30 Uhr