Stand: 04.04.2024 07:17 Uhr Falschgeld aus Darknet: Mutmaßlicher Betrüger selbst betrogen?

Weil er versucht haben soll, sich im Internet Falschgeld zu beschaffen, muss sich ein Mann am Donnerstag vor dem Amtsgericht Vechta verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Darknet gefälschte Banknoten bestellt zu haben. Diese sollen einen Nennwert von 4.000 Euro gehabt haben. Laut Anklage bezahlte der Mann dafür 500 Euro. Möglicherweise ist der mutmaßliche Betrüger dabei selbst betrogen worden: Der Angeklagte selbst gibt laut Amtsgericht an, letztlich nur ein leeres Paket erhalten zu haben. Sollte sich in dem Verfahren bestätigen, dass er Falschgeld bestellt hat, droht dem Mann eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

