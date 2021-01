Stand: 21.01.2021 12:22 Uhr Falscher Polizist erbeutet im Landkreis Diepholz 7.000 Euro

Wieder ist ein Betrüger mit der Masche erfolgreich gewesen: Eine 83-jährige Rentnerin in Barnstorf im Landkreis Diepholz ist Opfer eines falschen Polizisten geworden. Nach Angaben der Polizei hatte ein angeblicher Beamter der Kriminalpolizei bei der Frau angerufen. Er gab demnach an, gegen Bankmitarbeiter zu ermitteln und dazu die Hilfe der Frau zu brauchen. Die 83-Jährige bekam den Auftrag, von der Bank eine "krumme Summe" zu holen, damit kein Verdacht geschöpft werde. Mit einem Taxi fuhr die Rentnerin zur Bank und ließ sich das Geld auszahlen. Sie sollte den Umschlag mit dem Bargeld außen am Haus am Briefkasten deponieren. Sie händigte dem Unbekannten mehr als 7.000 Euro aus.

