Stand: 10.03.2023 10:54 Uhr Falsche Versicherungsmitarbeiter versuchen, Geld zu erbeuten

Mit einer neuen Betrugsmasche hat ein unbekannter Mann am Mittwochvormittag versucht, ein Ehepaar aus Bremervörde (Landkreis Rotenburg) hereinzulegen. Wie die Polizei mitteilte, gab sich der Unbekannte am Telefon als Mitarbeiter des Bundes der Versicherungen aus. Er behauptete, dass noch Zahlungen in Höhe von 30.000 Euro ausstünden. Der Anrufer erklärte, dass es ihm innerhalb der Versicherungsfirma jedoch gelungen sei, die Summe auf 5.000 Euro zu reduzieren. Das Ehepaar willigte ein und wollte den Betrag zunächst online überweisen. Als das misslang, ging es zur Bank. Dort wurde der Betrug aufgedeckt. Den 71 und 76 Jahre alten Eheleuten blieb ein finanzieller Verlust erspart.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.03.2023 | 13:30 Uhr