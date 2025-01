Stand: 09.01.2025 11:10 Uhr Falsche Sternsinger: Frau zieht mit Kindern durch Vechta

Eine 39-Jährige soll in Vechta als falsche Sternsängerin mit ihren Kindern an Haustüren Geld und Süßigkeiten gesammelt haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie hat ein Strafverfahren wegen Betrugs gegen die Frau eingeleitet. Den Angaben zufolge hatte eine 50-Jährige Anzeige erstattet, die offiziell im Auftrag einer Kirchengemeinde mit einer Sternsingergruppe umherzieht. Laut Polizei gab die Beschuldigte zunächst an, sie habe das Geld für ein örtliches Krankenhaus spenden wollen und sich und ihre Kinder zu keinem Zeitpunkt "namentlich" als Sternsinger vorgestellt. Später sei sie dann von sich aus noch einmal auf einem Polizeirevier erschienen und entschuldigte sich. Zudem gab sie an, Geld und Süßigkeiten zurückgeben zu wollen.

