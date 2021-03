Falsche Goldbarren verkauft: Prozess gegen 26-Jährigen Stand: 29.03.2021 02:00 Uhr Vor dem Landgericht Oldenburg muss sich ab heute ein mutmaßlicher Gold-Betrüger verantworten. Es ist das zweite Verfahren gegen den Mann aus Schortens, der mit Falschgold gehandelt haben soll.

Der 26-Jährige aus Schortens (Landkreis Friesland) war bereits vom Amtsgericht Jever wegen Betruges in erster Instanz schuldig gesprochen und zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Dagegen hatte er Berufung eingelegt. Vorübergehend war der Mann untergetaucht: Aus seinem Versteck nahm er Kontakt zu Medien auf und verspottete seine geprellten Opfer dafür, dass sie falsches Gold bei ihm gekauft hatten - die Gier habe seine Kunden geleitet, so der Angeklagte. Inzwischen hat sich der junge Mann gestellt und sitzt in Untersuchungshaft.

Falsche Krügerrand-Münzen und Goldbarren

Der Mann soll von 2016 bis 2019 unechte Goldmünzen und Goldbarren zum Verkauf angeboten haben. Interessenten und Käufer fanden sich bei Ebay. Zu den vermeintlichen Krügerrand-Münzen und Goldbarren will der Angeklagte stets geschrieben haben, dass es sich dabei um unechtes Gold handelte. Doch die Käufer glaubten offenbar trotzdem an echtes Gold. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 98.000 Euro.

Für das Berufungsverfahren hat das Landgericht Oldenburg bis Mitte Juni 22 Verhandlungstage angesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.03.2021 | 08:00 Uhr