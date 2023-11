Falsch getankt: Lkw-Fahrer entsorgt in Rastede Benzin in Gully Stand: 01.11.2023 16:26 Uhr In Rastede im Landkreis Ammerland hat am Montag ein Lkw-Fahrer Treibstoff in einen Gully laufen lassen. Der Mann hatte laut Polizei zuvor irrtümlich 95 Liter Super statt Diesel in den Tank gefüllt.

Als der 51-Jährige seinen Fehler bemerkte, sollen er und zwei Mitfahrer den Lastwagen um die Ecke geschoben und das Benzin in den Gully abgelassen haben, sagte Tankstellenbesitzer Michael Bruns dem NDR Niedersachsen. Ein Zeuge hatte das Ablassen beobachtet und die Polizei informiert. Die Verunreinigung drohte demnach, über einen Kanal in den Krebsteich im Schlosspark zu laufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Seit Montagabend versuchen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und Spezialisten den Schaden für die Umwelt zu begrenzen, indem sie Gewässersperren auslegt haben.

Der Lkw-Fahrer zeigte sich uneinsichtig

Auf der Tankstelle habe man dem Lkw-Fahrer mehrere Lösungsmöglichkeiten angeboten, die falsche Betankung wieder rückgängig zu machen, sagte Tankstellenbesitzer Michael Bruns. Der Fahrer habe sich aber uneinsichtig gezeigt und sogar gedroht, das Benzin noch auf dem Tankstellengelände abzulassen. Gegen den 51-Jährigen wird laut Polizei jetzt wegen Gewässerverunreinigung ermittelt. "Daneben dürften auch beträchtliche Schadenersatzforderungen auf ihn zukommen", so ein Polizeisprecher.

Was tun, wenn ich falsch getankt habe?

Bei einer falschen Betankung sollte auf keinen Fall der Motor gestartet werden, heißt es beim ADAC. Besonders bei Benzin in einem Dieselauto gehe laut einem ADAC-Sprecher die Einspritzanlage direkt kaputt. Viele Tankstellen würden auch helfen, wenn man aus Versehen den falschen Kraftstoff getankt haben sollte. So stellen die Betreiber gerne den Kontakt zu Abschlepp-Unternehmen und Werkstätten her, damit der falsche Kraftstoff abgepumpt und professionell entsorgt wird. Die Kosten fürs Abschleppen und Entsorgen müssten Betroffene allerdings dann aus eigener Tasche bezahlen, so der ADAC-Sprecher.

