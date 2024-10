Stand: 07.10.2024 13:17 Uhr Fahrt in Schlangenlinien: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Nach Hinweisen einer Zeugin hat die Polizei in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) am Sonntagabend einen stark alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Nach Informationen der Polizei beobachtete die Frau einen Mercedes, der unsicher und in Schlangenlinien fuhr. Andere Verkehrsteilnehmende seien dem Auto ausgewichen. Nachdem sie den Fahrer angesprochen habe, sei er bei Rot über eine Ampel gefahren und habe seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fortgesetzt. Den sehr langsam und in Schlangenlinien fahrenden Mercedes trafen die Polizisten den Angaben zufolge noch im Stadtgebiet an. Ein Alkoholtest ergab demnach einen Wert von 2,02 Promille. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen - denn er hatte keinen.

