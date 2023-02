Stand: 16.02.2023 12:19 Uhr Fahrstuhl in Pflegeheim abgestürzt: Zwei Pflegerinnen verletzt

In Steinfeld im Landkreis Vechta sind beim Absturz eines Fahrstuhls in einem Pflegeheim zwei Pflegerinnen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhren die beiden 44 und 52 Jahre alten Frauen in dem Aufzug, als dieser aus noch unbekannten Gründen vom ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss stürzte. Die 44-Jährige musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Kollegin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.02.2023 | 15:00 Uhr