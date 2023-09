Stand: 12.09.2023 11:57 Uhr Fahrradfahrer begrabscht junge Frau - Polizei sucht Zeugen

Ein Mann soll am Montag in Cloppenburg eine 18-Jährige im Vorbeifahren sexuell belästigt haben. Wie die Polizei mitteilte, waren beide auf Fahrrädern unterwegs. Als der Mann die Frau überholte, soll er ihr ans Gesäß und einen Oberschenkel gefasst haben und "entsprechende anzügliche Äußerungen" von sich gegeben haben, hieß es. Demnach war der Mann rund 20 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch und hatte blonde Haare. Er hatte ein weißes T-Shirt und eine kurze graue Stoffhose an. Er fuhr auf einem schwarzen Hollandrad. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefonnummer (04471) 18 60 0 entgegen.

