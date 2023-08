Stand: 27.08.2023 12:27 Uhr Fahrraddieb scheitert: Zeugen und Polizist greifen ein

Der Versuch eines Mannes in Oldenburg, ein Fahrrad zu stehlen, ist am Samstagabend gescheitert. Wie die Polizei berichtet, schnappte sich der 29-Jährige ein Rad, wurde dabei aber vom Besitzer beobachtet. Der nahm ihm das Fahrrad wieder ab. Nur wenige Meter weiter nahm sich der 29-Jährige den Angaben zufolge ein anderes Rad, wobei er von Zeugen gesehen wurde. Ein Zeuge stellte sich dem 29-Jährigen laut Polizei in den Weg, sprang jedoch zur Seite, kurz bevor das Rad ihn erfassen konnte. Ein 42 Jahre alter Polizist auf dem Nachhauseweg bemerkte das Geschehen. Er griff ein und hielt den Mann fest, der jedoch Widerstand leistete. Bis zum Eintreffen eines Streifenwagens fixierte der Beamte den 29-Jährigen am Boden. Der Mann verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.08.2023 | 12:00 Uhr