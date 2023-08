Stand: 14.08.2023 08:12 Uhr Fahrgastverbände kritisieren Plan für Friesenbrücke Weener

Der Zugverkehr über die künftige Friesenbrücke bei Weener (Landkreis Leer) wird offenbar nur eingeschränkt möglich sein. Wenn die Brücke fertig ist, dürften die Gleise nur 20 Minuten pro Stunde genutzt werden, kritisieren die Fahrgastverbände Pro Bahn aus Deutschland und Rover in den Niederlanden. In der übrigen Zeit habe der Schiffsverkehr auf der Ems Vorrang. Die geplante schnelle Zugverbindung zwischen Groningen und Bremen werde so unmöglich. Pro Bahn fordert, dass die Brücke pro Stunde mindestens 35 Minuten dem Zugverkehr zur Verfügung steht. So könne ein zuverlässiger und attraktiver Zugverkehr auf der Wunderlinie aufgebaut werden. Ende 2024 soll die Friesenbrücke nach Angaben der Bahn stehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.08.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Bahnverkehr